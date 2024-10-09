تنفيذ البرامج التكميلية.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة اليوم الأربعاء. خصص لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف. من خلال الوقوف على مدى تقدم تجسيد المشاريع المسجلة لفائدة مختلف القطاعات في الولايتين المعنيتين.

كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة إستكمالها بالنظر للأثر الكبير المنتظر منها. لتحفيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحسين ظروف معيشة المواطنين ونوعية الخدمات العمومية.

كما استمعت الحكومة برئاسة الوزير الأول إلى عرض حول دخول التكوين المهني الذي انطلق يوم أمس، تم خلاله إبراز البرامج المتاحة والرامية إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة لاسيما في القطاعات التي تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للتنمية. وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين.

كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المطارات ذات الاستعمال الدولي. والذي يندرج في إطار إستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالطيران المدني وتعزيز تدابير سلامته وفقا للمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي إطار متابعة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة برقمنة الخدمات العمومية. تدارست الحكومة سبل تطوير أداء الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.

واستمعت الحكومة أخيرا إلى عرض مرحلي حول تقدم تنفيذ البرنامج الإستكشافي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة. للإطلاع على تجارب الدول الرائدة تكنولوجيا، والذي يمنح الفرصة لنحو 450 مؤسسة ناشئة جزائرية لاكتشاف النظم البيئية للابتكار في هذه الدول.