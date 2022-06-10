تنفيذ تمارين مكافحة حريق غابة محاذي لتجمع سكني بمستغانم ومعسكر وتلمسان

جاء في العدد الأخير من مجلة الجيش، الصادرة اليوم الأربعاء، أن تغليب المصلحة العليا للوطن ورص صفوف الشعب. هي من بين الشروط الأساسية التي تمكن بلادنا من التصدي للأعداء والحاقدين. ووضع حد لمحاولاتهم المتكررة لتمزيق نسيج مجتمعنا والمساس بمعنويات شعبنا.

وأشارت مجلة الجيش في عددها الأخير أن مبادرة اليد الممدودة التي أطلقها مؤخرا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تهدف إلى لم شمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرقة وتمييز. لخدمة بلادهم مع طي صفحة الماضي. وكل الجزائريين مدعوون اليوم الى الانخراط في عملية بناء البلاد والتطلع الى غد أفضل وأجود.

وأشارت مجلة الجيش أن الجيش الوطني الشعبي كعادته السباق في دعم وإسناد كل المبادرات الخيرة، التي تخدم الجزائر.

وقاالت مجلة الجيش إن مبادرة رئيس الجمهورية تضاف إلى الانجازات والمكاسب التي حققتها بلادنا من خلال استكمال البناء المؤسساتي. وإرساء دولة العدل والقانون وإضفاء أكثر ديناميكية على السياسة الخارجية.

إضافة الى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وإيلاء أهمية قصوى للجانب الاجتماعي. ترجمتها إجراءات عملية تصب في صالج المواطن.

وأفادت مجلة الجيش أن رئيس الجمهورية تمكن من إرساء قواعد وتقاليد جديدة في مدة لا تتجاوز 30 شهرا. منذ توليه مهمة قيادة البلاد. فقد وشح مختلف مناحي التسيير برمزية غابت عنها منذ عقود. مؤكدا أن المشروع الإصلاحي المتكامل الذي يحمله قد اكتملت أسسه وقواعده. وبدأت تلوح معالم جزائر جديدة وتتجسد عمليا على أرض الواقع. وتعمل بجد وثبات تحت قيادة رئيس منتخب جامع للشمل.

ودعت مجلة الجيش أبناء الجزائر اغتنام مناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال لإرساء قاعدة انطلاق جدية. تنسي الماضي البغيض وتتطلع لمستقبل واعد، لأن الجزائر تسع جميع أبناءها.

طالع أيضا:

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وإحباط إدخال 5 قناطير كيف من المغرب