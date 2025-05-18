تنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex” بين البحريتين الجزائرية والأمريكية

توقفت المدمرة الأمريكية ” USS FORREST SHERMAN (DDG-98)”بميناء الجزائر، وذلك في اطار التعاون العسكري الجزائري- الأمريكي . حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني

وأوضح المصدر ذاته، أن توقف المدمرة الأمريكية بالجزائر سيدوم إلى غاية 20 ماي 2025.

وسيتم خلال هذا تنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex” الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين. يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.