تنفيذ ركلات الجزاء.. مدرب نيس يفصل بين دولور وغويري

كشف كريستوف غالتيي، مدرب نادي نيس، بأنه يُفكر جديا في تكليف الدولي الجزائري، أندي دولور، بتنفيذ ركلات الجزاء، من هنا فصاعدا، بعد فشل زميله أمين غويري في التسجيل خلال لقاءين متتاليين.

وتحدث التقني الفرنسي، خلال ندوة صحفية عقدها عشية يوم أمس الجمعة قائلا :”لقد جلست ونقاشت الوضع مع غويري، وأوضحت له بأنه ومن أصل أربع ركلات جزاء نفذها معنا ضيع إثنين”.

وواصل :”هذا يُضيع علينا نقاطا ثمينة، وعلمنا على حل هذا الإشكال، خاصة وأن أندي مُتخصص في هذا المجال ويمكن أن يتكفل بتنفيذ الركلات في المُستقبل”.