تنفيذ قرارات قمة الجزائر محور المكالمة بين وزير الخارجية وأبو الغيط

تلقى اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل.

كما استعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية. وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها. وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واغتنم الوزير أحمد عطاف هذه الفرصة لطرح موضوع متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر. مشددا على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص. لا سيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وقد تم الاتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.