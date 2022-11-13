تنفيذ مخرجات قمة الجزائر.. هذا ما قاله وزير الخارجية الفلسطيني

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، انه تم الاتفاق مع الأمانة العامة للجامعة العربية على خطة تحرك مشتركة. بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالجزائر ذات الصلة بالشأن الفلسطينى سياسيا وماليا وإعلاميا. خاصة قرار دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة .

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفلسطيني عقده اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. عقب لقائه مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ووصف المالكي لقاءه بالأمين العام بالإيجابي والبناء، موضحا أنه تم التطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وخاصة قرارات قمة الجزائر ذات الصلة.

وأشار المالكي إلى اعتماد الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية. حول الاحتلال الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، واصفا إياه بالتاريخي.

وأكد المالكي أن هذا القرار يعد تاريخيا وانتصارا وإنجازا دبلوماسيا وقانونيا فلسطينيا ودوليا. مشيرا إلى أن المعركة مع الاحتلال معركة قانونية. حيث لابد أن يعي المجتمع الدولي أنه لن يقبل الشعب الفلسطيني بالاحتلال إلى الابد.

وأضاف أن الوضع الفلسطينى يزداد سوءا بسبب تصرفات الاحتلال. لذلك كان لابد أن تستخدم السلطة الفلسطينية الخطوات القانونية لإنهاء التصرفات العنصرية.