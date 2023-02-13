تنفيذ مناورة افتراضية حول الوقاية من أخطار الفيضانات بأولاد جلال

قامت مصالح الحماية المدنية بولاية أولاد جلال بالتنسيق مع القطاع العملياتي التابع للناحية العسكرية الرابعة، اليوم الاثنين،بتنفيذ مناورة افتراضية حول الوقاية من أخطار الفيضانات, وذلك في إطار مخطط النجدة لسنة 2023 .

وتضمنت خطة المناورة تفقد مركز القطاع العملياتي و معاينة مدى جاهزية كل قطاع معني بالتدخل قبل التوجه نحو منطقة “شعوة” المتضررة و الواقعة بمحاذاة وادي جدي بعاصمة الولاية حيث جرت عمليات الإنقاذ والإسعاف إلى جانب تفقد المركز المقترح لإجلاء العائلات المتضررة.

كما شاركت في هذا التمرين مفرزتان للجيش الوطني الشعبي و حوامة تابعة للقوات الجوية و ما لا يقل عن 100 عنصر من سلك الحماية المدنية من مختلف الرتب و أيضا من عديد القطاعات على غرار الأشغال العمومية و الصحة و المجلس الشعبي لبلدية أولاد جلال.

وأوضح قائد القطاع العملياتي العسكري لولاية أولاد جلال، العقيد محسن عبايدية، أن هذه المناورة التي تنظم لأول مرة بهذه الولاية بالتنسيق بين سلك الحماية المدنية والقطاع العسكري تهدف إلى “إبراز التنسيق العسكري-المدني لإدارة الأزمات و تثمين وتعزيز رابطة جيش-أمة علاوة على تسليط الضوء على جهود الجيش الوطني الشعبي في حال وقوع كوارث”.

وأضاف أنه يتوخى من هذا التمرين “الإبقاء على الجاهزية الدائمة و حالة التأهب والاستعداد للفرق المشاركة وتجربة فعاليتها”.

للإشارة، حضر هذا التمرين رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، عيسى عزيز بوراس, والسلطات المحلية وقائد القطاع العملياتي و ممثلو مختلف الاطراف المشاركة في المناورة