تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية 2026.. توجيهات صارمة لمديريات التربية

دعت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن إلى الحرص على تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع بعنوان سنة 2026. مؤكدة على أهمية الاستغلال الأمثل للغلاف المالي المخصص، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز الاستفادة من مختلف الخدمات على المستوى المحلي.

وجاء، في مراسلة رسمية، أنه في إطار تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية للسنة الجارية، وتنفيذا لتوجيهات وزير التربية الوطنية باعتبار مديري التربية مسؤولين عن النشاط، تم التشديد على ضرورة السهر على تنفيذ هذه الميزانية وفق الأطر المحددة وضمان توجيهها بالشكل الصحيح.

وأوضحت المراسلة أن الغلاف المالي المخصص للخدمات الاجتماعية عرف تحسنا مقارنة بالموسم الماضي. ما يستوجب الحرص على استغلاله بكفاءة بما ينعكس إيجابا على عمال وموظفي القطاع على مستوى مديريات التربية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مديري التربية إلى الإيعاز للمسيرين الماليين الولائيين للخدمات الاجتماعية، الموضوعين تحت سلطتهم، بمتابعة تنفيذ العمليات المالية بدقة وضمان صرف الاعتمادات بما يحقق الأهداف المسطرة.

كما شدّدت المراسلة على ضرورة إيلاء هذا التوجيه العناية القصوى لضمان تجسيده ميدانيا وتحقيق النتائج المرجوة.