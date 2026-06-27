تنقلات شاقة تنتظر المنتخب في حال التأهل للدور الثاني

سيكون المنتخب الوطني، مقبلا على تحدٍ جديد، وهاجس التنقل و السفر بين مدن الولايات المتحدة الأريكية و كند، في حال حسم التأهل للدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

رفقاء القائد رياض محرز قد يجدون أنفسهم أمام رحلات جوية طويلة مباشرة بعد نهاية دور المجموعات، وهو عامل قد يؤثر على الاسترجاع البدني والتحضير للمواجهة المقبلة.

وتختلف الوجهات المحتملة حسب طريقة تأهل المنتخب الوطني وهوية المنافس، فإذا تأهلت الجزائر وصيفةً للمجموعة العاشرة، فستواجه متصدر المجموعة الثامنة، وهو المركز الذي حسمته إسبانيا، وتقام المباراة يوم 2 جويلية بمدينة إنغلوود (لوس أنجلوس). المسافة الجوية من كانساس سيتي تقدر بحوالي 2190 كيلومترًا.

إذا تأهلت الجزائر ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث ووضعتها الحسابات أمام متصدر المجموعة الثانية (سويسرا) فستتنقل التشكيلة الوطنية إلى مدينة فانكوفر الكندية يوم 2 جويلية، في رحلة تصل إلى حوالي 2500 كيلومتر، وهي من أكثر السيناريوهات إرهاقًا.

إذا وضعت قرعة أصحاب المركز الثالث الجزائر أمام متصدر المجموعة السابعة (بلجيكا) فستكون الوجهة نحو مدينة سياتل يوم 1 جويلية، بمسافة تقارب 2390 كيلومترًا.

أما السيناريو الأقل إرهاقًا خارج كانساس فسيكون في حال مواجهة متصدر المجموعة 12، حيث تقام المباراة في مدينة أتلانتا يوم 1 جويلية، بمسافة تقارب 1094 كيلومترًا فقط من كانساس سيتي.

السيناريو الأكثر راحة لوجستيًا هو مواجهة متصدر المجموعة 11، لأن اللقاء يُقام في مدينة كانساس سيتي نفسها يوم 3 جويلية، ما يعني عدم الحاجة إلى رحلة جوية طويلة.

ورغم كل هذه الحسابات، يبقى الهدف الأول داخل صفوف “الخضر” هو ضمان التأهل أولًا، قبل الدخول في تفاصيل أخرى.