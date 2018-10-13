تنقل الأنصار خلال المباريات “الساخنة”..ممنوع!

طبّقت الطريقة الفرنسية وتسعى للاستفادة من التجربة الانجليزية في محاربة «الهوليغانز»

باشرت لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، مع الأسلاك الأمنية، اتخاذ إجراءات ميدانية لمحاربة ظاهرة العنف في الملاعب، بعدما عادت الظاهرة بقوة خلال مباريات الأسبوع الماضي، خاصة في ملعبي 20 أوت بالبرج والعاصمة.

وقررت منع الأنصار من التنقل مع فرقهم خلال المباريات «الساخنة» والمعروفة بالحساسية بين أنصار الفريقين، بداية بلقاء مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، المقرر هذا الأسبوع، لتجنب أي أحداث شغب بن أنصار الفريقين، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت لقاء كأس الجمهورية الموسم الماضي بين المولودية والقبائل بملعب حملاوي بقسنطينة.

حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن اجتماعا هاما عقد يوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بين مختلف الأطراف، تقرر على إثره مراسلة الفاف والرابطة المحترفة من أجل الحضور للاجتماعات المقبلة.

وأيضا البدء في تطبيق القرار الذي من شأنه أن يقلل من العنف في الملاعب، خاصة وأن التجربة ذاتها اثبتت نجاعتها في الملاعب الفرنسية.

وحسب نفس المصادر، فإن قرار منع الأنصار من التنقل خارج الديار سيكون خاصا فقط بالمباريات ذات الحساسية المفرطة بين الأنصار، وبعد موافقة إدارتي الفريقين المعنيين وليست إجباريا عليهما.

من جهة أخرى، قامت اللجنة المشتركة بين الداخلية والشباب والرياضة بإرسال بعثة خاصة مكونة من 4 ممثلين عن الوزارتين والأمن العمومي والدرك الوطني، إلى إنجلترا الأسبوع الماضي، من أجل الاستفادة من الخبرة الانجليزية في القضاء على العنف في الملاعب، والتي طبقتها انجلترا لمحابة «الهوليغانز» خلال السنوات الماضية.