تنكر بزي دب في عيد الحب.. هكذا إستدرج ضابط تاجرة مُخدرات!

لجأ ضابط شرطة، إلى أسلوب غريب، للقبض على تجار المخدرات، واستغل مناسبة عيد الحب الذي يوافق 14 فيفري من كل عام.

وتوجه ضابط جريء من الشرطة الوطنية في البيرو، إلى شقة إمرأة يعتقد أنها تاجرة مخدرات في العاصمة ليما، مرتديًا زي الدب.

وركع الضابط على ركبة واحدة، وهو يمسك بالوناً على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة. وأشار إلى التاجرة، للنزول من شرفتها إلى الشارع.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يجثو على ركبة واحدة ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية “أنت سبب ابتسامتي”. وحلوى وبالون على شكل قلب.

وإنطلت الحيلة على المرأة التي نزلت من شرفة منزلها قبل أن يتحول الفيديو إلى لقطة أخرى.

حيث قام الضابط، بعدما نزع قناعه، بوضع الأصفاد في يديها. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.

وقامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.