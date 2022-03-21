تنكر في جبة خضراء ليسطو على 23 مليون من منزل أقاربه!

تورط شاب في العشرينات من العمر في ملف جزائي تتعلق وقائعه بالسرقة راح ضحيتها شقيقين من عائلة واحدة.

وتعرض منزل الضحيتين إلى جانب محل تجاري إلى عملية سطو في جنح الظلام، بعدما تنكر المتهم بلباس نسوي.

كما قام المتهم بالتسلل إلى الأماكن بعد تحطيم كاميرا المراقبة حتى لا ينكشف أمره.

ولقد تمكن المتهم من سرقة مبلغ من المال يقدرب 23 مليون سنتيم و6 خراطيش من سجائر “مالبورو”. و3 خراطيش من تبغ ” الشمة” كانت موضوعة بالمطبخ بالمنزل العائلي تعود ملكيتها إلى الضحية المدعو” عبد الحق” .

بالإضافة إلى مبلغ آخر تم سرقته أيضا من المحل التجاري الذي يعود ملكيته إلى الضحية الثانية “سمير” يقدر قيمته بحوالي 3 ملايين سنتيم.

المتهم اعترف باقترافه الجرم

المتهم الموقوف الذي تم مواجهته بتهمة السرقة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، وفقا لاجراءات المثول الفوري. اعترف منذ الوهلة الأولى باقترافه الجرم.

مصرحا بأنه بليلة الوقائع وقع خلاف عائلي وفي لحظة غضب خرج من المنزل في ساعة متأخرة من الليل. وقبل مغادرته صادف طريقه “حجاب أخضر ” اللون يعود لزوجة الخال.

فقام بارتدائه، ثم توجه وهو تحت تأثير حبوب “بريغابرين” إلى منزل الجيران والذي يعدون أقاربه أيضا. عن طريق التسلل من نافذة خارجية، ومنه تمكن من الولوج إلى غاية المطبخ.

مضيفا المتهم أنه قام بسرقة مبلغ 23 مليون سنتيم كانت موضوعة تحت فرن التسخين الكهربائي “ميكرووند”. وخراطيش سجائر الشمة. ناكرا في نفس الوقت سرقته مبلغ آخر من المحل التجاري المجاور للمسكن العائلي محل السطو.

من جهته الضحية “عبد الحق” صرح بأن المتهم يعد أحد اقاربه ولقد قام بالترصد للمنزل العائلي منذ يوم الخميس المنصرم. ولقد نصحه بالابتعاد عن الاماكن باعتبار أن المنزل مراقب بكاميرات مراقبة وأية محاولة منه سينكشف امره.

مضيفا بأنه قام بتسليم المتهم البسة رياضية منذ أيام قليلة وطلب منه الانصراف، غير أنه قام ببيعها بثمن بخس. بحيث طالب الأخير من المحكمة استرداد أمواله محل الجريمة والمقدرة ب23 مليون سنتيم.

أما الضخية الثانية “سمير” فقد تنازل بدوره عن طلب تعويضات من المحكمة. فيما أكد للقاضي بأن المتهم سرق مبلغ من المال من المحل التجاري.

وقد اكتشف أمر السرقة امس بعد دخوله المحل صباحا، وبعد تفقد كاميرا المراقبة ظهر أن الفاعل هو قريبه. الذي سبق وأن حاول سرقته قبل شهرين ولم يفلح في ذلك بعدما حذره من الاقتراب مجددا.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج مع الايداع من الجلسة.

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