تننفيذا لتعليمات الرئيس تبون.. تنصيب خلية وطنية لمتابعة الحرائق

تم، اليوم الأربعاء، تنصيب خلية وطنية للمتابعة والدعم على مستوى مصالح الوزير الأول، وذلك عملاً بالتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، على إثر نشوب حرائق في عدة مناطق من الوطن وتزايد حجم الخسائر التي خلفتها.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن الخلية تتكون من ممثلي جميع القطاعات والهيئات الوطنية المختصة، حيث ستعمل دون انقطاع على متابعة تطور وضعية حرائق الغابات والمحاصيل، وتنسيق الجهود وتكثيفها، إلى جانب حشد جميع الوسائل التي من شأنها المساعدة في عمليات إخماد الحرائق.

كما ستتولى الخلية تنظيم عمليات الإغاثة والتكفل بالعائلات المتضررة، في إطار ضمان متابعة ميدانية مستمرة وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.