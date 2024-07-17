تنويع عروض السكن وتبييض الأموال.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي إجتماعا للحكومة اليوم الأربعاء. خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم دراسة كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.

وأشار بيان للوزارة الأولى، فإنه وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث و الدراسة العروض القطاعية. الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب. من أجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور .التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري. كما يساهم في الحد من حوادث الطرقات و الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفي إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإرتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات. استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب. خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.