تهاطل أمطار رعدية.. وزارة الداخلية تُحذّر

دعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، جميع المواطنين للالتزام باحترام التدابير الخاصة بالتقلبات الجوية.

وجاء هذا بعد اصدار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الثاني، باللون البرتقالي. خاص بتهاطل أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وعبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام واحترام التدابير الخاصة بالتقلبات الجوية، كما حثت المواطنين على السياقة بحذر.

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