قناة النهار تهاني عمال قناة النهار بمناسبة حلول السنة الجديدة بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2023 - 10:14 شارك غرِّد أرسل 57 0 تهاني عمال قناة النهار بمناسبة حلول السنة الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6RZUy اقرأ أيضا بوشيخي بوحوص: منظمة "بريكس" راجعة لخطاب الراحل هواري بومدين في السبعينات قناة النهار 26 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: من غير المعقول أن نقول أننا بلد كرة القدم ونملك إلا كأسين للأمم الإفريقية قناة النهار 17 ديسمبر محمد زيداني: رانا في كوكب القناعة وين كل شيء ممكن لما تركز على هدفك توصل ليه بسهولة قناة النهار 21 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية قناة النهار 13 ديسمبر " زهرة: " أول مرة وقفت كان في عمري 20 سنة قناة النهار 21 ديسمبر محمد شامي: لابد من إعادة هيكلة الإقتصاد وقادرين في ظرف سنتين نوصل لـ 500 مليار دولار قناة النهار 26 ديسمبر صريح جدا: ما هو أكثر شيء ينفق عليه الجزائريون أموالهم.. إجابات صادمة ! قناة النهار 19 ديسمبر تلفزيون النهار يرصد وضعية المهاجرين الافارقة ببرج باجي مختار قناة النهار 14 ديسمبر