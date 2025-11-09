تهاني نوفمبر.. الرئيس تبون يتلقى رسالة من نظيره البيلاروسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة ذكرى عيد الثورة.

وجاء في الرسالة”يطيب لي أن أبعث إليكم، وإلى الشعب الجزائري الشقيق، بأحر التهاني القلبية، بمناسبة عيد الثورة. لقد مثّل هذا اليوم منعطفا تاريخيا حاسما. في مسيرة الجزائر المجيدة، إذ انطلقت منه الملحمة البطولية لشعبها، نحو الاستقلال ونيل حقه المشروع في تقرير مصيره.

واضافت الرسالة “وفي ظل التحولات، تزداد أهمية تعزيز التنسيق بين الدول التي تتقاسم الإيمان بالشراكة الحقيقية، المبنية على الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.”

كما جاء في الرسالة :تظهر بيلاروسيا والجزائر اليوم نموذجا يحتذى به في هذا المجال، من خلال تعاونهما الفاعل على الساحة الدولية، ودعمهما الثابت لمبادئ السيادة الوطنية ورفض سياسة الضغوط والعقوبات.”

أتمنى لفخامتكم من صميم قلبي، موفور الصحة، والتوفيق في مهامكم السامية لتحقيق أهدافكم المنشودة، ولشعبكم الكريم دوام السلام والازدهار والسعادة”.