تهديدات إرهابية جديدة لميسي ورونالدو قبل إنطلاق كأس العالم

تلقى نجما كرة القدم العالمية، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، تهديدات جديدة بالقتل، من طرف التنظيم الإرهابي “داعش”، قبل شهر عن إنطلاق كأس العالم 2018.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، التهديد الذي تم توجيهها مؤخرا لكل من الأرجنتيني ليونل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث أظهر الصحيفة التهديد الذي أظهر اللاعبين ملقيان على أرض الملعب، ويتم تقطيع رأسيهما من طرف شخص مقنع، أمام مدرجات مليئة بأشخاص مقنعين.

ولا تعد هذه التهديدات هي الأولى التي يتلقاها اللاعبان، حيث سبق لهما تلقي تهديدات بالقتل خلال مونديال روسيا المقبل، من طرف نفس التنظيم الإرهابي.