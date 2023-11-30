تهديدات بالقتل تطال وزير الداخلية الفرنسي

تلقى وزير الداخلية الفرنسي تهديدات بالقتل بعد أن أعلن عن رغبته في حل عدة جماعات يمينية متطرفة صغيرة.

وتم إرسال التهديدات بالقتل عبر نموذج اتصال بسيط على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية.

وتلقى جيرالد دارمانين، في الأيام الأخيرة، رسالة تهديد بمحاولة اغتياله، بحسب معلومات فرانس إنفو، التي أكدتها قناة BFMTV.

وجاء في التهديدات اليمينية المتطرفة “أردت أن أحذرك من أننا سنقوم بقتلك، فأنت لا تدافع عن علمك. قد تكون محاصرًا من قبل الشرطة، ولن تتمكن من إيقاف رصاصة”.

وجاء في تهديد آخر “احذر أيها الوزير الزائف، عمرك يقصر مع كل ثانية تمر. مع أطيب التحيات”،.

واندلعت اشتباكات نهاية الأسبوع الماضي ردًا على وفاة توماس. وهو مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا طعنًا حتى الموت في كريبول خلال مهرجان قروي.

واجتمع عشرات الناشطين من “القومي اليميني المتطرف”، الملثمين القادمين من جميع أنحاء فرنسا. مساء السبت في رومان سور إيزير “من أجل مهاجمة السكان ذوي الأصول المهاجرة. الذين وصفهم هؤلاء النشطاء بالمسؤولين عن انعدام الأمن”. وفقًا لمذكرة استخباراتية إقليمية صدرت يوم الاثنين والتي تمكنت قناة BFMTV من التشاور معها.

بعد يومين، أعلن جيرالد دارمانين أنه يريد حل ثلاث مجموعات يمينية متطرفة صغيرة، بما في ذلك فرقة مارتل.

وتضم هذه المجموعة الصغيرة في صفوفها العديد من أعضاء المجموعات التي تم حلها بالفعل مثل Bastion social أو Zouaves Paris.