تهديدات بالقتل تلاحق مدرب تشيلسي وعائلته

كشف مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، غراهم بوتر، عن تلقيه مؤخرا تهديدات بالقتل، من طرف جماهير الفريق.

ونقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية: تصريحات غراهم، أين قال في هذا الخصوص: “تلقيت رسائل الكترونية تتمنى الموت لي ولأطفالي”.

كما أضاف مدرب تشيلسي: “يمكنني القول أنني لست مهتم، لكن ستعلم بأنني أكذب، يمكن أن تسأل عائلتي كيف كانت حياتنا مؤخرا، الأمر غير ممتع على الإطلاق”.

يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يعاني مؤخرا من النتائج السلبية التي وضعته في المركز العاشر لترتيب البريمرليغ.