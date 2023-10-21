تهديدات بالقصف وإنعدام الإمكانيات.. مستشفيات غزة تتحول إلى مقابر جماعية

قال مدير مستشفى رفح، أنهم يواجهون كارثة صحية ودق ناقوس الخطر لأن المستشفيات بدأت تتحول إلى مقابر جماعية.

وأورد ذات المسؤول، في تصريح للجزيرة: “يجب أن تكون المستشفيات أماكن آمنة”. ودعا العالم لحمايتها.

هذا وكشف المتحدث بإسم الهلال الأحمر بغزة، عن تلقيهم اتصالات بضرورة إخلاء مستشفى القدس الذي يضم 12 ألف نازح.

فيما لفتت وزارة الصحة بغزة، إلى أن عدم إدخال الوقود فورا إلى مستشفيات القطاع سيشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، باستشهاد 352 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها. وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.