تهديد إيراني جديد بخصوص مضيق هرمز

كشف قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، بأن مضيق هرمز لن يكون آمنا

لمن يستخدمون أموال النفط المار من المضيق لتهديد أمن واستقرار إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الخميس، عن قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني القول، في السنات الماضية تم تأمين أمن مضيق هرمز من قبل الجيش والحرس الثوري

وسيستمر هذا الأمن بكل قوة في ظل توجيهات القيادة .

وأضاف، إذا كانت أموال النفط في هذه المنطقة تذهب إلى جيب من يهددون شعب إيران، فهذا سيؤثر بالتأكيد على تشغيل مضيق هرمز.

وأكد أن أي إجراء حظر ضد إيران سيؤثر على التعاون على الساحة الدولية.