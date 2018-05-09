تهديم أزيد من 1700 بناية غير شرعية خلال سنة 2017 بالعاصمة

قامت ولاية الجزائر بتهديم أزيد من 1700 بناية غير شرعية خلال سنة 2017 ووضع حد نهائي لتوسع البنايات الفوضوية بالعاصمة.

وأوضخ الوالي زوخ أن أزيد من 1700 بناية غير شرعية تم تهديمها خلال سنة 2017 .

وهذا على غرار بنايات فوضوية كانت متواجدة ببلدية الدرارية والتي هدمت مؤخرا.

مضيفا أن العديد من الملفات المتعلقة بهذه البنايات غير الشرعية تم تحويلها أمام العدالة.

كما أأشار زوخ انه تم طرح ملفات أمام العدالة بخصوص بعض المواطنين الذين اعتدوا عن طريق التوسع في أراضي بدون وجه حق.

وللإشارة فقد نظم الولاية نذوة صحفية بمناسبة صرح من خلالها زوخ إعلانه عن انطلاق غدا الخميس المرحلة الثالثة والأخيرة لعملية إعادة الإسكان ال23 أن أزيد من 1700 بناية