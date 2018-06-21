تهديم أزيد من 550 بناية غير شرعية خلال السداسي الاول بالعاصمة

قامت ولاية الجزائر بتهديم أزيد من 550 بناية غير شرعية خلال السداسي الأول من سنة 2018 .

وحسب مصالح الولاية فقد عرف السداسي الأول تهديم 573 بناية غير شرعية، بنيت إما فوضويا أوشيدت على أراضي فلاحية.

مضيفا أوحتي التي شيدت على الرصيف العمومي، أوعلى مستوى القنوات الرئيسية للصرف الصحي.

كما قامت ذات المصالح بتهديم بنايات شيدت بغية الاستحواذ على منشآت تابعة لمؤسسة الإنارة العمومية.

والتي بينت على مستوى غابات عمومية بعد قطع عدد معتبر من الاشجار.

وفي ذات السياق قامت ذات المصالح قبل عملية الهدم بالإجراءات قانونية وإدارية صارمة” بداية من تحرير محاضر معاينة للمخالفات العمرانية

سواء من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للبلديات أومفتش التعمير للمقاطعة الادارية المعنية أوشرطة البيئة والعمران التابعة للأمن الوطني.

مضيفا أن هذه المحاضر ترسل بعدها إلى رؤساء البلديات المختصين اقليميا وكذا للولاة المنتدبون للنظر فيها.

حيث يتولى المير الذي تلقى محضر المخالفة العمرانية إصدار قرارالهدم المتعلق بالبناء الفوضوي.

وهذا في ظرف 8 أيام من تاريخ إستلام المحضر مع الاستعانة بالقوة العمومية .