تهرب الكوكايين والهرويين عبر أحشائها.. جماعة إجرامية أجنبية في قبضة أمن العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من توقيف 6 أشخاص. مشتبه فيهم من جنسيات أجنبية مختلفة، تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة، ينشطون ضمن جماعة إجرامية مختصة بترويج المخدرات الصلبة.

كما افاد بيان الأمن الوطني، أن بعد تنفيذ أدوات بالتفتيش المساكن المشتبه فيهم تم ضبط وحجز 7253 كلغ من حشيشة القنب الماريخوالا). وبعد عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعى لمستشفى مصطفى باشا الجامعي أفضت نتائج فحوصاته إلى تواجد أجسام غريبة بأحشائهم حيث بعد استنزالها من طرف الفريق الطبي تبين أنها مخدرات صلبة. وقدر وزن كمية التي كانت بأحشائهم بـ1 كلغ و150 غ من الكوكايين، و150 غرام من الهيروين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة المختصة إقليميا عن قضية استيراد تهريب، نقل. وتخزين حيازة المخدرات (هيروين، كوكايين، الماريخوانا ) في إطار جماعة إجرامية. و حيازة المخدرات لغرض البيع للغير بطريقة غير مشروعة. والدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.