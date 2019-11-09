تهريب بارون مخدرات تونسي من المستشفى بتبسة

لم يبق على خروجه سوى 3 أشهر

المتهم تورط في قضية مخدرات حكم عليه فيها بـ10 سنوات سجنا

تمكن بارون خطير 38 سنة، من جنسية تونسية، مسجون ومحكوم عليه نهائيا، بين ليلة الخميس إلى الجمعة.

من الاختفاء من مستشفى بوڤرة بولعراس ببلدية بكارية الحدودية 10 كلم جنوب تبسة.

وذلك في ظروف وصفت بالغامضة، وحسبما تسرب من معطيات، فإن ذات البارون محكوم عليه ضمن شبكة دولية لتهريب

المخدرات بـ 10 سنوات سجنا نافذا قضى منها 9 سنوات و7 أشهر، وتابعت ذات المصادر في ظل تكتم الجهات

الأمنية، أن السجين التونسي بعد نقله قبل ثلاثة أيام إلى قسم الاستعجالات بمستشفى عالية صالح بتبسة

بسبب عارض مرضي لازمه بالمؤسسة العقابية، غير أنه حول بأمر الطاقم الطبي إلى مستشفى بوڤرة بولعراس على الشريط الحدودي التونسي، وتفاجأ أعوان الحراسة باختفاء «البارون» من غرفته بالمستشفى العمومي،

في ساعة متأخرة، ورجحت نفس المصادر أن يكون السجين قد استعان بمجهول سهل عملية تهريبه عبر المسالك

الغابية بالمنطقة المسماة بلفالي باتجاه تونس، بحكم معرفته بخبايا المنطقة الحدودية.

وعن سبب هروبه رغم دنو انتهاء فترة حبسه، فيعود للغرامة المالية الصادرة في منطوق الحكم والمقدرة بأكثر

من 3 ملايير سنتيم ومنتظر صدور حكم بالإكراه البدني في حقه، والذي قد يطيل فترة سجنه إلى سنوات أخرى، وفور عملية الهروب، طوقت فرق أمنية مشتركة من رجال الدرك الوطني المنافذ الحدودية مع تونس وجبل

بورومان ببلدية بكارية ووحدات خاصة مدعمة بالكلاب المدربة على طول شعاع 310 كلم الحدودية بحثا عن السجين التونسي الهارب.

في ذات السياق، ونظرا لعطلة نهاية الأسبوع والمولد النبوي الشريف، لم تؤكد أو تنفي مؤسسة إعادة التربية

إن كان البارون التونسي تابع لمؤسسة إعادة التربية بتبسة أو خارجها، ومن جانبها فتحت النيابة العامة بمجلس

قضاء تبسة تحقيقا في القضية لتشمل الفريق الطبي العامل بالمستشفى، إلى جانب تحقيق موازٍ من طرف الفرقة

الإقليمية للدرك الوطني المختصة إقليميا الذي أفضى إلى اكتشاف بعد الاستعانة بكاميرا مراقبة تابعة للمستشفى

وتفعيل العمل الاستعلاماتي أن هناك مشتبها به في العقد الثالث من عمره، مقيم ببلدية بكارية، وراء عملية

التخطيط وتهريب البارون التونسي على متن سيارة سياحية، ويجاري البحث عنه لتوقيفه وحل لغز عملية الفرار.