تهريب.. حجز 1.4 طن من السكر بعين قزام

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من حجز 1.4 طن من السكر.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط الكمية، على إثر العثور على مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب.

وتكرس العملية جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى محاربة تهريب السلع المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

وكذا ضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.