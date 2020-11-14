تهريب عجوز عليها أعراض كورونا من مستشفى مروانة بباتنة

شهد مستشفى علي النمر بمروانة بباتنة، مساء اليوم، تهريب عجوز تبلغ 73 سنة تدعى “ب م” من داخل المستشفى الذي قصدته للعلاج بعد أن ظهرت عليها ظهور أعراض فيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي مع مدير مستشفى علي النمر ، أكد أن مصالحه استقبلت المريضة المنحدرة من بلدية وادي الماء وعند الكشف عن حالتها اتضح أنها تحمل أعراض قوية لفيروس كورونا.

وعندما قرر الفريق الطبي الإبقاء عليها داخل المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة ثم العلاج، رفض أهلها ذلك، كما رفضوا أيضا الإمضاء على وثيقة تحمل المسؤولية.

وحسب نفس المتحدث دائما فإن هؤلاء قاموا بتهريب المريضة من داخل المستشفى، والتوجه بها إلى مكان مجهول ما دفع بإدارة المستشفى الى إخطار مصالح الأمن بالحادثة.

هذا وأشارت مصادر محلية الى أن مصالح شرطة بلدية وادي الماء، تمكنوا بعد التحقيقات اللازمة من ضبط مكان تواجد المريضة لدى أحد أقاربها.

ومن ثمة توقيفها في انتظار ما يلزم من إجراءات، وأشارت مصادر أخرى الى أن سبب هذه الحادثة هو ما يتداول بين المواطنين من معاناة المرضى بسبب نقص الخدمات الصحية عبر مستشفيات الولاية.

خاصة هذه الأيام وما تعرفه من استقبال كبير لحالات الإصابة بكورونا، وعجز الأطباء في التحكم في تلك الأعداد الكبيرة.