تهريب وبيع الألعاب النارية.. توقيف 3 أشخاص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الوادي والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار، من معالجة قضية التهريب، الحيازة التخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أفضت العملية، إلى توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.مع حجز 190512 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، وسلاح أبيض محظور.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.