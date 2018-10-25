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تهريب 07 أسلحة نارية على متن سيارة وكالة سياحية بقطارة بالجلفة

أخبار الجزائر
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تهريب 07 أسلحة نارية على متن سيارة وكالة سياحية بقطارة بالجلفة المحجوزات بحوزة مصالح الجمارك
بقلم زكرياء مداح

 تمكنت، ليلة أمس الفرقة المتعددة المهام بقطارة التابعة لمفتشية أقسام للجمارك بالجلفة و التابعة للمديرية  الجهوية للجمارك بالاغواط، من حجز اسلحة كانت معدة للتهريب.

تمت العملية على الساعة 23:30 وفي عملية نوعية، تم خلالها توقيف سيارة من نوع رونو “سامبول” خاصة بكراء وكلاء السيارات، و التي كان على متنها شخصان، عثر بداخلها على سبعة بنادق.

حيث تم حجز خلال العملية، 05 بنادق  من نوع MAGNOM-SILVADOR   ذات عيار 16، و كذا 02 بنادق صيد من نوع TORIN ذات عيار 12.

كما تم حجز  البضاعة أثناء دورية مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 01، الرابط بين بلديتي ثطارة و البويقلة، جنوب ولاية الجلفة.

قدرت الغرامة المالية الإجمالية المستحقة بـ : 90.000.000.00 دج.

حيث تم على إثرها تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بغرض  إتمام إجراءات المتابعة القضائية.


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