تهريب 07 أسلحة نارية على متن سيارة وكالة سياحية بقطارة بالجلفة

تمكنت، ليلة أمس الفرقة المتعددة المهام بقطارة التابعة لمفتشية أقسام للجمارك بالجلفة و التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالاغواط، من حجز اسلحة كانت معدة للتهريب.

تمت العملية على الساعة 23:30 وفي عملية نوعية، تم خلالها توقيف سيارة من نوع رونو “سامبول” خاصة بكراء وكلاء السيارات، و التي كان على متنها شخصان، عثر بداخلها على سبعة بنادق.

حيث تم حجز خلال العملية، 05 بنادق من نوع MAGNOM-SILVADOR ذات عيار 16، و كذا 02 بنادق صيد من نوع TORIN ذات عيار 12.

كما تم حجز البضاعة أثناء دورية مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 01، الرابط بين بلديتي ثطارة و البويقلة، جنوب ولاية الجلفة.

قدرت الغرامة المالية الإجمالية المستحقة بـ : 90.000.000.00 دج.

حيث تم على إثرها تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بغرض إتمام إجراءات المتابعة القضائية.