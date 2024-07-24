تهمة ثقيلة تواجه رابور من أصول جزائرية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات الإقليمية في باريس بفرنسا، بمحاكمة مغني الراب NAPSبتهمة الاعتداء على فتاة.

واتهمت شابة صاحب أغنية La kiffance، واسمه الحقيقي نبيل. ب من أصول جزائرية. بالاعتداء عليها في أكتوبر 2021، حسبما أفاد المدعي العام.

وقال محاميه لوكالة فرانس برس إنه استأنف قرار قاضي التحقيق الصادر في 15 ماي.

وتم توجيه الاتهام إلى مغني الراب في أكتوبر 2021، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.

ثم في 23 فيفري 2024، طلبت النيابة محاكمته، وهو الطلب الذي تبعه قاضي التحقيق.

وأصدر فنان مارسيليا البالغ من العمر 32 عامًا ألبومه الأول عام 2015 بعنوان Ma ville et ma vie. واشتهر بشكل خاص بلقبه La kiffance. من أحدث أعماله Les mains fait pour l’or، والتي كانت واحدة من أفضل الأعمال في صيف 2021.

ولا يزال Naps يتمتع بسمعة جيدة على الجانب الموسيقي، في انتظار التحقيقات التي ستثبت التهم المنسوبة إليه من براءته