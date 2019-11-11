تهميش “غوارديولا” لـ “محرز” يصنع الحدث !

لم يشارك مرة أخرى النجم الجزائري “رياض محرز” في أي دقيقة من مباراة فريقه أمام “ليفربول” في الدوري الإنجليزي.

وهذه المباراة هي الرابعة على التوالي التي يغيب عنها في الدوري الإنجليزي بعد تتوجيه بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر.

فلم يشارك في الدوري الإنجليزي طوال شهر أكتوبر بالإضافة إلى بداية شهر “نوفمبر”.

وبهذا التعنت من “بيب غوارديولا” يكون قد حطم معنويات الجزائري الذي كان يتواجد في أحسن أحواله بل كان أفضل لاعبي السيتي.

فمن غير المعقول عدم مشاركته في الدوري الإنجليزي في 4 مباريات متتالية بالنظر لأدائه الكبير في الآونة الأخيرة.