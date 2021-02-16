تهميش محرز.. غوارديولا يضع النقاط على الحروف

الرياضة
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تهميش محرز.. غوارديولا يضع النقاط على الحروف صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” رسالة مُباشرة لنجمه رياض محرز بسبب عدم مُشاركته بصفة مُستمرة.

التقني الكاتلوني قال اليوم في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء إيفرتون:”أحاول إشراك كل اللاعبين، وأقوم بعمل مداورة للجميع، هذه هي الطريقة الوحيدة لكي نفوز بكل البطولات”.

وأضاف:”نحن بحاجة للجميع. في المباراتين القادمتين سأحاول إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليس من أجل مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ، ولكن لأنني أحب كل اللاعبين لدي”.

يُذكر أن قائد المُنتخب الوطني الجزائري شارك في آخر مُباراتين للسيتي كبديل ضد سوانزي سيتي وتوتنهام هوتسبير.


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