تهم تزوير انتخابات «الفاف» ستعالج في الوقت المناسب وسنغيّر السلبيات ونبقي القطاع واقفا

كشف وزير الشباب والرياضة الجديد، رؤوف برناوي، أنه قبل بالمهمة التي أسندت إليه من دون تردد، وأكد على هامش مراسيم تسليم المهام بينه وبين الوزير السابق، محمد حطاب.

أنه لبّى نداء الوطن، وأوضح في هذا الصدد: «قبلت بالمهمة من دون تردد، لأن الجزائر أسمى من كل شيء، لن أدير ظهري لبلدي وتلبية نداء الوطن واجب».

وأضاف: «هذه المهمة تكليف وليست تشريفا، وأتمنى أن أقدم الإضافة لهذا القطاع من خلال خبرتي المتواضعة في الميدان».

كما ثمّن برناوي العمل الذي قام به الوزير السابق، محمد حطاب، ودعا إلى ضرورة المواصلة على نفس المنوال.

وقال خلال كلمته التي ألقاها خلال المراسيم: «حطاب عمل بإخلاص وعلى مدار سنة تقريبا شاهدنا الكثير من الإنجازات التي تحققت.

ولهذا يجب أن نواصل اليد في اليد لخدمة هذا القطاع والوطن والشعب الجزائري الذي لا يقدّر بثمن»، وتابع: «العمل الذي أنجز مقبول إلى أبعد الحدود.

ويجب أن نثمّن تلك الإيجابيات ونحافظ عليها، أما السلبيات فستتغير حسب الظروف». هذا ودعا الوزير إلى ضرورة الاستثمار في الشباب.

بقوله: «في الأسابيع الماضية شاهدنا لوحات هائلة في الشارع، وهذه الشبيبة تستحق كل خير وقطاع الشباب والرياضة مفتوح أمام الجميع وسيظل واقفا».

وفي سؤاله عن إمكانية فتح تحقيق حول الأخبار التي تحدثت عن تزوير انتخابات الفاف، قال: «لن نستبق الأحداث وسنعالج كل الأمور بالطريقة اللازمة في الوقت المناسب».

حطاب: «برناوي ابن القطاع وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة»

تمنى وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب، لخليفته رؤوف برناوي، التوفيق في مهامه، حيث قال: «برناوي ابن القطاع وأتمنى له التوفيق والنجاح.

كما قلت خلال مراسيم تنصيبي، هذه المهّمة شاقة وشيّقة في نفس الوقت، والفترة التي قضيتها على رأس القطاع مرّت كنسمة الصباح، وكانت مليئة بالمهام».

وأضاف: «الجزائر في حاجة إلى الاستقرار وأتمنى الخير لهذا البلد وأن يعود للسكة وأن تتحسن الأمور من الحسن إلى الأحسن».