تهم ثقيلة تنتظر كل من أويحيى سلال و3 وزراء

تهم ثقيلة تنتظر كل من احمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى 3 وزراء تم توجيهها لهم اليوم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وحسب موقعalg24 الناطقة بالفرنسية من مصدر قضائي فإن اويحيى متهم بإستفادته من المزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

وإستعماله النفوذ بغرض تأثير على الأعوان العموميين وكذا الإستفاذة من العقار والمال الغير المبرر لتمويل أحزاب السياسية.

بنما يواجه كل من الوزير الاول السابق سلال بمنح مزايا مفرطة ، وإساءة استخدام المنصب، والاستخدام غير القانوني للمال العام.

كما تم توجيه الاتهامات نفسها ضد ثلاثة وزراء سابقين، وهم “عمار تو” و”عبد الغني زعلان” و “كريم جودي”.