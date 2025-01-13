تهم خطيرة تواجه وزير النقل الفرنسي

علمت قناة BFMTV من مصدر قضائي اليوم الاثنين أن وزير النقل فيليب تاباروت. يخضع للتحقيق بتهمة “اختلاس أموال عامة” و”أخذ فوائد غير قانونية”.

ويأتي هذا التحقيق، الذي فتحه مكتب المدعي العام المالي الوطني. في أعقاب تقرير أصدرته الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة بتاريخ 29 جويلية2021.

وتم إجراء عملية تفتيش يوم 30 نوفمبر 2022 في منزل فيليب تاباروت، عضو مجلس الشيوخ السابق لمنطقة الألب البحرية. وفي مقر مجلس مدينة لو كانيت التابع للمجموعة ذات المصلحة العامة (GIP) في لو كانيت.

ومازالت التحقيقات الأولية مستمرة. حيث كانت شقيقته، النائبة عن حزب الجمهوريين ميشيل تاباروت. تتولى رئاسة هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة بين عامي 1995 و2017.

وبحسب إعلان المصالح المسجل في 30 نوفمبر 2020 والذي اطلعت عليه صحيفة لوموند. فقد كان فيليب تاباروت مديرا للهيئة العامة للاستثمار من أفريل 2018 إلى جويلية 2020. وحصل على 82473 يورو صافيا لهذا المنصب في عام 2019، أي ما يقرب من 6900 يورو شهريا.

ثم حصل على مبلغ 17997 يورو صافيًا بين أوت وونوفمبر 2020، أو ما يقرب من 4500 يورو شهريًا. كمدير مشروع لهذا البرنامج الاستثماري للتنمية السياحية والثقافية لمدينة كانيت.

وفي الوقت نفسه، كان يتقاضى في عام 2019 مبلغ 15318 يورو كمسؤول اتصالات في هذه البلدية، أي 1276 يورو شهرياً.

137,872 يورو صافي المعلن عنه لعام 2019

وفي ذلك الوقت، انتُخب أيضًا لعضوية المجلس الإقليمي بروفانس ألب كوت دازور. وكان راتبه الصافي حوالي 40 ألف يورو سنويًا بصفته نائب الرئيس المسؤول عن النقل بين عامي 2015 و2021.

وأعلن الوزير الجديد، بحسب الصحيفة، عن حصوله على 137.872 يورو صافية في عام 2019 وحده.

في المجلس الإقليمي، أدار هذا الرجل البالغ من العمر 54 عامًا من كان ملف خصخصة خط TER بين مرسيليا ونيس. والذي تم تكليف مجموعة Transdev بتشغيله في عام 2021. مما أثار استياء النقابات بشكل كبير. . كانت هذه المرة الأولى في فرنسا.