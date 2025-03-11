تهم خطيرة.. شرطة وهران توجه نداء للجمهور حول صاحبة هذه الصفحة

أنهت شرطة ولاية وهران إلى علم المواطنين، أن فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، فصيلة المساس بالآداب العامة. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أنها قامت بتوقيف السيدة الظاهرة في الصورة والمدعوة “م.س”.

وحسب بيان أمن ولاية وهران، فإن المشتبه فيها متورطة في قضية النصب، ممارسة غير شرعية لمهنة منظمة قانونا. تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

ووجهت مصلحة أمن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية أو تعامل معها شخصيا. أو من تعامل معها شخصيا أو من خلال صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم CENTRE LORVANA ESTHETIQUE. أو له معلومات بصفته شاهدا، التقرب إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة وهران لسماعه كضحية أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.