تهم فساد جديدة تجر نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف إلى القضاء

من المقرر ان يمثل أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نورالدين بدوي”. والوزير الأسبق للصحة المتهم الموقوف ” عبد المالك بوضياف”. لمتابعتهما في قضية ذات صلة بالفساد.

وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). اين قضى بادانة المتهم ” نور الدين بدوي ” و” عبد المالك بوضياف ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة, عبد المالك بوضياف, في قضية ذات صلة بالفساد.

وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية. بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران. والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.

وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.