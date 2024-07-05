تهنئة خاصة للشعب الجزائري 

مع شمسِ هذا اليوم الذي أشرقت فيه الشمس بأنوارها وفجرت ينبوع الضياء عيد استقلال شعبها وأرضها المسقية بدماء شهدائها، أشرق اليوم شمس الكبرياء والاعتزاز والكرامة الوطنية.

عيدك فرحة تحمل القلوب على بساط الحرية، وتجُوب به فوق سماء الجزائر الغالية. عيد نُعلي فيه الهامات ونرفع فوق الرؤوس تاج العز والافتخار. تاجا يبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء لنسطر حبك قانونا لا نحيد عنه ولا نطلب غيره، فكل عام والوطن والشعب بألف خير.

كل عام وأرضك طاهرة زكية تنثر عبق الوطنية على أولادها الأعزاء، كل عام ونحن نردد عبارات الفداء. لا كلمات تكفي ولا شعر يُوفي ولا خِطابة تصف فرحتنا بالحرية والاستقلال.

كل عام وموطني أنت الغالي وأنت العلي وأنت يا جزائر معجزة الله في الكائنات، كل عام والجزائر بألف خير شامخة برجالها الأوفياء.

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