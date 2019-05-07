تهنئة لبن علي وزوجته في أول أيام رمضان تثير غضب التونسيين

تفاجأ الشعب التونسي، في أول يوم من رمضان، ببث القناة الوطنية الثانية برنامجا من الأرشيف، تضمن دعاء للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته.

وهو الأمر الذي أثار حالة من الانتقاد والسخرية والغضب، وسط دعوات لإصلاح القطاع العمومي.

وخلال برنامج ديني قديم وأعيد بثه، قام الشيخ مقّدم برنامج، بتهنئة الرئيس بن علي بدخول شهر رمضان.

وقال الشيخ: “نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، وعلى حرمه السيدة الفاضلة ليلي بن علي”.

وفور بث الحلقة، تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تهنئة رئيسهم المخلوع، وبدأ سيل التعليقات والتساؤلات.

في حين سارعت مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، للإعتذار للمشاهدين، ونشرت بيانا حول الموضوع.

وجاء في البيان: “على إثر بث حصة دينية مساء اليوم على القناة الوطنية الثانية، تعتذر التلفزة التونسية من مشاهديها عن الخطأ البشري غير المقصود أثناء سحب الشريط من خزينة الأشرطة”.

واعتبر عدد من المعلقين أن الوقوع في هذا الخطأ، ما هو إلا دليل على عدم الجدية والانضباط في العمل.

في حين انتقد آخرون اقتصار هذه القناة، في أغلب برمجتها على بث مواد من الأرشيف، دون القيام بأي جهد، رغم الإمكانات المادية والبشرية الكبيرة.