تهيئة المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين بتلمسان قريبا

سيتم قريبا الشروع في عملية تهيئة المركز البيداغوجي للاطفال المعاقين ببلدية السواني (تلمسان) الذي يضم 68 مسجلا .

من بينهم 13 طفلا مصابًا بالتوحّد حسبما علم خلال زيارة قادت الوالي الى دائرة باب العسة الحدودية.

وقد كانت هذه المؤسسة التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي أساسًا عبارة عن قاعدة حياة كمشروع سد السواني (1978/1986).

وتمتلك حاليا قدرة استيعاب نظرية تقدر ب 150 طفلًا و سيشرع قريبا في عمليات للتأهيل الحضري

و وفقاً لمديرة هذا المركز فإنه فتح مناصب جديدة للمختصين في علم النفس اطار عقود تشغيل الشباب

وخصصت السلطات غلافا ماليا ضخما لإنجاز المركز يقدر ب 892ر167 مليون دج، على أن يسلم في اجال لا تتعدى 12 شهرا.