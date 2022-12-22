تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة “بوينان”

درست الحكومة، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان بالبليدة لإدراج أشغال محورين إضافيين، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

كما جاء في البيان أن “الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10ـ103 المؤرخ في الفاتح أفريل 2010. الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان (ولاية البليدة). قدمه “وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية”.

ويشمل هذا التعديل، التكفل بأشغال محورين يتمثلان في الطريق الرابط بين المدينة الجديدة لبوعينان-جامعة البليدة والطريق السيار شرق-غرب. على مسافة 11.7 كم و كذا الطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة بوعينان على مسافة 10.9 كم.

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذين المحورين يرمي إلى “الحد من الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني رقم 29”. “المكتظ والمزدحم كليا على مستوى التجمعات السكنية الثلاثة لبوعينان والصومعة وأولاد يعيش”. وذلك “بسبب الكثافة الكبيرة لحركة المرور، الناجمة عن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان (43.500 مسكن ببوعينان و7.000 على مستوى سيدي سرحان)”.