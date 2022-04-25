تهيئة واد الحراش ومفرغة السمار على طاولة وزيرة البيئة

عقدت وزيرة البيئة اجتماع توجيهي مع الإطارات المركزيين بالوزارة، للإطلاع على مدى تنفيذ أداء كل مديرية على مستوى الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع مواضيع عدة، من بينها مشاريع تهيئة كل من واد الحراش ومفرغة واد السمار.

كما أسدت الوزيرة تعليمات بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

هذا وجاء اللقاء جاء قبل انطلاق الوزيرة متوجهة لولاية سيدي بلعباس أين ستقوم بزيارة عمل وتفقد بها يوم غد الثلاثاء.

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