«تهيئة 202 عربة قطار قريبا وتوفير خطوط جديدة نحو الولايات الساحلية»

كشفت، أمس، أوكتوش عبد الوهاب، المدير العام بالنيابة لشركة النقل بالسكك الحديدية لـ«النهار»، أنه تتم حاليا تهيئة 202 عربة قطارات قديمة، والتي يتم تأهيلها وفق المعايير الدولية للنقل بالقطارات.

وقد أوضح أوكتوش عبد الوهاب خلال إشرافه على إطلاق القطار الجديد الرابط بين عنابة والجزائر العاصمة، أن الورشة التابعة لشركة النقل بالسكك الحديدية على مستوى ولاية سيدي بلعباس، بصدد تأهيل 202 من عربات القطارات القديمة، بإشراف شباب وأيادي جزائرية من خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني، بهدف تحسين الخدمات وتوفير الوسائل اللازمة للمسافرين عبر مختلف خطوط السكك الحديدية. ومن جهة أخرى، أوضح أيضا المدير العام بالنيابة لشركة النقل بالسكك الحديدة، أنه تم إطلاق برنامج صيفي خاص بسكان الولايات الداخلية والجنوبية، بهدف نقلهم إلى الولايات الساحلية، وتمكينهم من قضاء عطلهم الصيفية بهذه الولايات، على غرار الخط الرابط بين قسنطينة وعنابة، تڤرت وسكيكدة، بسكرة وسكيكدة، مسيلة وبجاية، معسكر ومستغانم. ومن جهة أخرى، أضاف أيضا ذات المتحدث بأن الوكالة الوطنية لدراسة وإنجاز الخطوط الجديدة للسكة الحديدية، قد برمجت مؤخرا مشروع إعادة تأهيل الخط الرابط بين عنابة وتونس العاصمة، والذي سيتم الانطلاق فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين صرح والي عنابة محمد سلماني، أنه سيتم نهاية الأسبوع المقبل الانطلاق في تهيئة محطة القطار لعنابة، حيث سيتم خلال هذه الأيام اختيار المقاولة المختصة في ذلك، بشرط المحافظة على الطابع المعماري والتقليدي الذي يعكس الثقافة العنابية، بهدف توفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين والسياح القادمين إلى الولاية.