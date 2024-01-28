توأمان متطابقان تعثران على بعضهما بفضل TikTok

تمكن توأمان متطابقان من جورجيا، كانا من بين العديد من الأطفال الذين سُرقوا من أمهاتهم وبيعوا عند الولادة. من العثور على بعضهم البعض بعد سنوات، وذلك بفضل مقطع فيديو تم نشره على منصة TikTok.

وقالت إيمي خفيتيا لبي بي سي يوم الجمعة، مستذكرة لقائها مع توأمها المتماثل آنو سارتانيا. “كان الأمر أشبه بالنظر في المرآة؛ بالضبط نفس الوجه، بالضبط نفس الصوت”.

بالنسبة للشابة، بدأ بحثها عن أختها التوأم في سن الثانية عشرة. عندما شاهدت أنو سارتانيا على مسرح برنامج “Georgia’s Got Talent”.

وقالت الشابة “كان الجميع يتصلون بأمي ويسألون: لماذا ترقص إيمي تحت اسم آخر؟”.

إلا أنه في نوفمبر 2021، أي بعد سبع سنوات، أرسل لها أحد أصدقاء آنو سارتانيا مقطع فيديو لإيمي. مأخوذ من منصة تيك توك، يسلط الضوء على التشابه بين الشابتين.

وحاولت بعد ذلك تتبع توأمها على المنصة، قبل مشاركة الفيديو في مجموعة Whatsapp في جامعتها. حيث قام أحد أصدقاء إيمي بالتواصل معهم أخيرًا.

بعد اللقاء وجهاً لوجه، واجهت التوأم عائلتيهما. واعترفتا أنه تم تبنيهما بعد بضعة أسابيع في عام 2002، دون معرفة أن لديهما أخت توأم.

وبفضل مجموعة على فيسبوك تهدف إلى لم شمل عائلات الأطفال المسروقين في جورجيا. تمكنت الشقيقتان من تعقب والدتهما البيولوجية، وهي امرأة ألمانية تدعى آزا، والتي دخلت في غيبوبة بعد ولادتها في مستشفى الولادة في جورجيا. وعندما استيقظت، أخبرها الموظفون بوفاة توأميها.