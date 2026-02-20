توأمة بين جامعة غرداية وArdahan University لتعزيز التعاون العلمي الدولي

أبرمت جامعة غرداية اتفاقية توأمة أكاديمية وبحثية مع نظيرتها التركية. في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية وتعزيز حضورها. في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي. وقد جرى توقيع الاتفاقية من طرف مدير الجامعة. الدكتور إلياس بن ساسي، وعن الجانب التركي رئيس الجامعة الدكتور Öztürk Emiroğlu.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الانفتاح التي تعتمدها الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الجامعية العالمية. بما يسمح بتطوير البرامج التعليمية والبحثية ورفع مستوى التكوين العالي وفق المعايير الدولية.

وتهدف التوأمة إلى تشجيع العمل المشترك في المجالات. الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات بين الأساتذة والباحثين. إلى جانب إتاحة فرص التنقل العلمي للطلبة وتنظيم برامج تكوينية مشتركة وورشات علمية متخصصة حسب اهتمامات الطرفين.

كما يُرتقب أن تسهم هذه الشراكة في تدويل المعرفة العلمية وتطوير مشاريع بحثية مشتركة. بما يعزز تبادل التجارب التعليمية ويرسخ جسور التعاون بين الجامعات، ويمنح الطلبة. فضاءات أوسع للتكوين والانفتاح على بيئات أكاديمية متنوعة.

ويعكس هذا التعاون توجه جامعة غرداية نحو دعم استراتيجيتها الأكاديمية والبحثية من خلال. بناء علاقات دولية فاعلة، بما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية. وتدريبية نوعية لفائدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.