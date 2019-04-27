توأمة بين مستشفيي غرداية والدويرة تتوج بإجراء 25 عملية جراحية

وقع مستشفى الدكتور إبراهيم ترشين بغرداية، تعاونية توأمة بينها وبين المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالدويرة الجزائر العاصمة

ونجم عن هذه التوأمة إجراء عمليات جراحية على 25 مريضا من مختلف مناطق ولاية غرداية لوضع مفاصل إصطناعية كاملة بحركية مزدوجة للورك و الركبة

وأجرى فريق طبي متخصص من 15 ممارسا أخصائيين في جراحة العظام والتخدير بالإضافة إلى طاقم شبه طبي من مستشفى الدويرة

وهذا تحت إشراف البروفيسور عبد اللطيف صايغي بوعوينة، و بدعم من ممارسين وشبه طبيين محليين لمستشفي الدكتور”إبراهيم ترشين” بغرداية

على مدار ثلاثة أيام، تدخلات لهؤلاء المرضى الذين يعانون من صلابة في الورك و الركبة، حسب بيان لمديرية الصحة الولائية.

وقد إستفاد ثلاثة أطفال يعانون من تشوهات على مستوي القدم ضمن هذه المبادرة الطبية من عمليات جراحية لتحرير عضلات القدم

وتمكينهم من الحركة الكلية واسترجاع حياتهم العادية ، مثلما تم شرحه.

و نظمت هذه العمليات الجراحية المتخصصة “الباهظة التكاليف” في إطار التوأمة بين المستشفيين

من أجل تمكين هؤلاء المرضي من الحركة الكلية بعد وضع المفاصل الإصطناعية، وفترة إعادة تأهيل وظيفي، حسب نفس المصدر.

وساهم تنقل هذا الطاقم الطبي في التقليل من أعباء التكفل بالمرضي الذين يعانون من عدم الحركة،وتدعيم كفاءات الممارسين المحليين في الجراحة.