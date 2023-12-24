توأمة جزائرية-تركية: إجراء فحوصات مجانية طبية لقرابة 2000 شخص

أجري ما يقارب 2000 فحص طبي مجاني من طرف أطباء أخصائيين من الجزائر وتركيا، لفائدة مواطنين قدموا من مختلف ربوع الوطن وذلك في إطار توأمة بين البلدين.

و أوضح فارس تقمونت، مدير مؤسسة “نفس” المتخصصة في نقل المرضى إلى تركيا، المنظمة لهذا الحدث. في طبعته الثانية خلال ندوة صحفية عقدها بأحد فنادق بلدية الخروب أن ما يقارب 2000 شخص. استفادوا خلال يومي الخميس و الجمعة المنصرمين من فحوصات طبية مجانية في العديد من التخصصات. بتأطير من أطباء مختصين من الجزائر و تركيا و ذلك على مستوى العيادة الخاصة “نفس” بحي بوجنانة بمدينة قسنطينة.

و أفاد ذات المتحدث أن هذا الحدث شكل فرصة بالنسبة للمرضى للاستفادة من التقنيات الجراحية الحديثة. في عدة مجالات على غرار نقل الأعضاء خاصة الكبد و الكلى والجراحة التجميلية والترميمية. و جراحة العظام و المفاصل و العيون و المخ و الأعصاب و كذا فحوصات في أمراض الجهاز الهضمي و طب الأورام و أمراض القلب و الأوعية الدموية.

و أبرز مدير مؤسسة “نفس” أن هذه التوأمة من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والمهارات في المجال الطبي. بين أخصائيي البلدين و كذا الوقوف عن قرب على الأساليب الجديدة في معالجة الحالات المستعصية.

و تم بالمناسبة تنظيم ندوة علمية أشرف عليها أطباء جزائريون وأتراك، للتعريف بأهم الحالات التي تمت معاينتها. خلال اليومين المنصرمين و كذا عرض أهم التقنيات الجراحية الجديدة المستعملة في زراعة الأعضاء. خاصة الكبد و الكلى و كذا جراحة العظام و المخ و الأعصاب و العيون و كذا تصحيح التشوهات الخلقية و زراعة النخاع العظمي.

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