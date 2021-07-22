قناة النهار توأم يتحصلان على شهادة البكالوريا بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 22:31 شارك غرِّد 50 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963499 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا: الطريقة المثلى لغسل الأسنان وكيفية اختيار المعجون المناسب قناة النهار 11 جويلية عين تموشنت: "النهار" ترافق الرتل المتنقل للحماية المدنية وتنقل أجواء يومياتهم قناة النهار 02 جويلية تساؤلات: تسطير برنامج خاص لضمان إستمرارية توزيع المياه خلال يومي عيد الأضحى قناة النهار 19 جويلية شوفو حكايتي: حسان.. يعود لأرض الوطن بعد 25 سنة غربة ليجد نفسه دون مستقبل قناة النهار 03 جويلية