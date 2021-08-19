توابتي حكما لقمة الجولة الـ37 بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم توابتي، لإدارة قمة الجولة الـ37 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع فريق اتحاد العاصمة بشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم توابتي هذه المباراة، بمساعدة كل من بلغمة، كمساعد أول، وبوزيت، مساعد حكم ثاني، بالإضافة عمار خوجة كحكم رابع.

وسيحتضن ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، هذه المباراة، المقرر إجراؤها سهرة يوم السبت المقبل، 21 أوت الجاري.

وجاءت باقي تعيينات حكام هذه الجولة كاملة على النحو التالي: